Amazon lancia Echo Show, schermo da 10"

Amazon porta in Italia Echo Show, l'altoparlante 'smart' con schermo da 10 pollici per guardare film e programmi TV, notiziari (tra cui il videogiornale ANSA), foto e meteo, oltre alle videochiamate. Il dispositivo, da oggi in preordine, si unisce alla linea degli speaker Echo di Amazon, che secondo i ricercatori di Strategy Analytics sono stati i più venduti al mondo nel quarto trimestre 2018, con una quota di mercato globale del 35% a rispetto al 30% dei Google Home.

L'altoparlante, con a bordo l'assistente vocale Alexa, si pone come hub della casa, per visualizzare ad esempio le liste della spesa e delle cose da fare, le ricette mentre si cucina, accedere alle immagini delle videocamere di sorveglianza e collegarsi al videocitofono.

Il dispositivo integra una sistema audio stereo per ascoltare canzoni da Amazon Music, Spotify Premium, Deezer e dalle radio in streaming tra cui RTL 102.5, Radio Deejay, Radio 105 e RDS.

Ha inoltre una fotocamera da 5 megapixel per fare videochiamate "a mani libere" con Alexa. In futuro, spiega Amazon, arriverà il supporto a Skype. Lo schermo permette anche di navigare sul web, a mo' di tablet, attraverso due browser - Firefox e Silk - e la tastiera virtuale sul display.

Echo Show è disponibile in preordine su Amazon.it a 230 euro, con le spedizioni che inizieranno il 27 febbraio.