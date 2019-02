Amazon punta su smart home, compra Eero

ROMA - Amazon prova a rafforzarsi nel crescente settore della casa connessa. La compagnia in settimana ha annunciato l'acquisizione di Eero, startup specializzata nella produzione di router mesh, e cioè di una rete di dispositivi che si installano nelle abitazioni per evitare di avere aree non raggiunte dal segnale wi-fi.



Obiettivo dell'acquisizione è "aiutare i clienti a connettere meglio i loro dispositivi della smart home", ha spiegato in una nota Amazon, che per la casa smart produce gli altoparlanti Echo con integrato l'assistente vocale Alexa.



"Siamo impressionati dal team di Eero e dalla rapidità con cui hanno inventato una soluzione WiFi che fa funzionare i dispositivi connessi", ha affermato Dave Limp, vicepresidente senior della divisione Amazon Devices and Services. Con la startup "condividiamo la visione di una casa intelligente più facile da usare, e ci impegniamo a continuare a innovare a vantaggio dei clienti".



In ottica futura, è ipotizzabile che Amazon possa inserire la rete mesh di Eero all'interno degli smart speaker della linea Echo.