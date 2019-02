Il meeting 'Innovation by Ania', ospite d'onore il robot Sophia

E' il robot umanoide Sophia l'ospite d'onore del meeting annuale 'Innovation by Ania', che si tiene il 15 febbraio a Palazzo Mezzanotte a Milano ed è promosso dall'Associazione nazionale per le imprese assicuratrici.

Sophia è il robot più avanzato creato dalla compagnia Hanson Robotics che ha sede a Hong Kong: alla vista sembra un vero e proprio essere umano e infatti può simulare una gamma completa di espressioni facciali, più di 62, tracciare e riconoscere i volti e tenere delle conversazioni con le altre persone. Sophia è diventata una personalità ricercata da tv e media, è apparsa in programmi come 60 Minutes, il Tonight Show, Good Morning Britain. Inoltre ha partecipato al Future Investment Summit a Riyad, dove ha ottenuto la cittadinanza saudita, ed è stata nominata il primo "Innovation Champion" del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo.

'Innovazione e welfare: salute e benessere nell'era digitale', questo il titolo dell'evento promosso da Ania, nel corso del quale verranno affrontati gli aspetti legati all'evoluzione della ricerca scientifica, le prospettive offerte dalle nuove tecnologie in ambito medico-sanitario e il loro impatto sul sistema economico e sociale. Ad aprire la mattina di lavori la presidente di Ania, Maria Bianca Farina, per spiegare come il settore assicurativo vive la sfida dell'innovazione e in che modo questa incide sulla salute e sul benessere. A seguire il genetista Bruno Dallapiccola, direttore scientifico dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e il professor Fabio Pigozzi, rettore dell'Università Foro Italico. Infine ci sarà una tavola rotonda dedicata alle opportunità offerte dall'innovazione e alle ricadute sul settore a cui parteciperanno i vertici delle imprese di assicurazione.

Imprescindibile rapporto fra pubblico e privato

"Un nuovo modello sulla salute che, mantenendo al centro il servizio universale, utilizzi in modo strutturato tutte le competenze e le risorse ottimizzando l'imprescindibile rapporto pubblico-privato". E' la richiesta di Ania, l'Associazione nazionale imprese assicuratrici, che per voce della sua presidente, Maria Bianca Farina, ha sottolineato questa necessità nel discorso di apertura del meeting annuale 'Innovation by Ania', che si tiene alla Borsa di Milano.

"E' proprio di queste settimane il dibattito sulla necessità di dotare il Paese di strutture e infrastrutture adeguate ai nuovi bisogni di una società che è cambiata - ha aggiunto - e continua a cambiare velocemente. La sanità non fa eccezione". "Proprio per questo, riteniamo che una democrazia debba saper coniugare al meglio - ha concluso - l'interesse pubblico con tutte le risorse disponibili".





Ania guarda a futuro di robotica e IA

Genomica, robotica, intelligenza artificiale e il loro impatto sulla salute e il benessere delle persone. Il mondo assicurativo guarda al futuro e si confronta con le ultime innovazioni, come emerge dal meeting annuale di Innovation by Ania, Associazione imprese assicuratrici, che si tiene alla Borsa di Milano. "In questo scenario il ruolo dell'industria assicurativa continua ad essere quello di accompagnare e stimolare i processi di innovazione - ha sottolineato la presidente di Ania, Maria Bianca Farina, nel suo discorso introduttivo -, anche finanziando importanti investimenti interni ed esterni al sistema. Come incubatori di start up, partnership con aziende ad alto contenuto tecnologico, fondi di venture capital, hackathon". L'innovazione sarà sempre più determinate considerando che la popolazione, anche in Italia, invecchia sempre di più. Al primo gennaio del 2019, secondo dati Istat, gli over 65 in Italia sono 13,8 milioni e rappresentano circa il 23% della popolazione totale. "Innovazione è dunque la parola chiave che guida l'evoluzione del sistema assicurativo", ha concluso Maria Bianca Farina.