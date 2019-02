Google, torna progetto smartphone-Lego

Torna il progetto di Google di uno smartphone modulare, componibile attaccando diversi pezzi, come il Lego. L'azienda di Mountain View ha depositato il brevetto "Dispositivo modulare e relativi metodi", pubblicato dalla World Intellectual Property Organization. Nella documentazione sono mostrate tre componenti del dispositivo: la scocca con display, sensori, batteria e altre componenti elettroniche; moduli aggiuntivi (display secondario, fotocamera, Ram e altoparlanti); un'altra componente il cui scopo è quello di mantenere assemblati lo scheletro dello smartphone e moduli.



Non è la prima volta che Google pensa ad un dispositivo modulare. Anni fa ha lavorato a Project Ara, sperimentale, poi il responsabile Dan Makosky ne ha annunciato lo stop. Ora torna in auge con questo secondo brevetto.