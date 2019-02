Attaccati allo smartphone, dipende dall'evoluzione

Un 'prolungamento' del nostro corpo. Qualcosa ormai di irrinunciabile. È questo lo smartphone per molti di noi. La ragione di questo attaccamento potrebbe risiedere nella nostra storia evolutiva. Come umani siamo 'programmati' per connetterci con gli altri.

Nel corso della storia evolutiva, abbiamo fatto affidamento su strette relazioni con piccole reti di familiari e amici per la sopravvivenza come individui e come specie. Le 'reti'sono molto più grandi e più espanse di quelle dei nostri antenati.

Questa la spiegazione proposta dai ricercatori dell'Università dell'Arizona e della Wayne State University, in una revisione di studi pubblicata su Perspectives on Psychological Science. "Gli smartphone creano nuovi contesti per divulgare informazioni su chi siamo e per essere reattivi agli altri", dice David Sbarra, autore principale dello studio.