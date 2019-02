Nuove indiscrezioni sui Galaxy S10

(ANSA) - A distanza di poche settimane dalla presentazione, il 20 febbraio a San Francisco, tornano a circolare in rete indiscrezioni sulla famiglia Galaxy S10 di Samsung. Si parla di una versione Plus da 6,4 pollici, di una normale (S10) da 6,1 pollici e di una 'lite' (10e) da 5,8 pollici. Quest'ultima, nei render, appare in una inedita colorazione gialla, in scia dell'iPhone XR, il melafonino più economico di Apple. Secondo Android Central, questo telefono sarà anche verde, bianco e nero.

Le versione Plus dovrebbe inoltre avere una doppia fotocamera anteriore, racchiusa in un ampio foro all'interno della parte alta del display. La scansione dell'impronta digitale dovrebbe avvenire direttamente sullo schermo dei due top di gamma, mentre la variante 10e sarà dotata di un sensore laterale. Ci sarebbe poi una tripla fotocamera posteriore sui modelli Galaxy S10 e S10+.

Con il lancio dei dispositivi dovrebbero arrivare gli auricolari senza fili Galaxy Buds, come gli AirPods di Apple. E anche un sistema di 'reverse wireless charging', ovvero la capacità dello smartphone di usare il protocollo Qi anche per ricaricare altri dispositivi. Il documento precisa inoltre che i device supportano la ricarica veloce a 9 W.

Infine, rumors anche sulla data dei preordini. Dovrebbero partire dal giorno dopo la presentazione, il 21 febbraio.