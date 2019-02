Cloud in crescita, vale 80 mld nel 2018

ROMA - Il mercato globale delle infrastrutture per il cloud ha chiuso il 2018 in crescita. La spesa complessiva si è attestata a 80,4 miliardi di dollari, il 46% in più rispetto ai 54,9 miliardi del 2017. A dirlo sono gli analisti di Canalys. Nel quarto trimestre il settore ha totalizzato 22,7 miliardi, con un incremento del 45%.



Stando agli analisti, Amazon Web Services conferma la leadership del mercato, di cui detiene circa un terzo degli introiti (31,7%). La spesa dei clienti nei servizi di Amazon ha raggiunto l'anno scorso i 25,4 miliardi. Al secondo posto si piazza Microsoft Azure con 13,5 miliardi e una quota del 16,8%, seguita da Google Cloud con 6,8 miliardi e una market share dell'8,5%.



Fuori dal podio si trova la cinese Alibaba Cloud, che ha raddoppiato (+91,8% anno su anno) incassando 3,2 miliardi di dollari e ha superato Ibm Cloud, a 3,1 miliardi.