Energizer a Barcellona con 26 nuovi telefoni

Al Mobile World Congress in programma a Barcellona a fine mese, Energizer svelerà 26 nuovi modelli di cellulari e smartphone. Lo ha annunciato l'azienda famosa per le pile, che ha pubblicato una locandina in cui evidenzia il numero 26 e i disegni di alcuni dispositivi. Tra le attese, un modello pieghevole, uno con fotocamera a scomparsa e uno con super-batteria.

Stando alle indiscrezioni che circolano online, i prodotti rientreranno in quattro linee: Power Max, Ultimate, Energy e Hardcase. Le ultime due sono quelle dedicate ai cellulari tradizionali, non smartphone, che costituiranno la maggior parte dei nuovi dispositivi.

Nella linea Power Max sarà presente uno smartphone con batteria monstre, da 18mila mAh (tra il quadruplo e il sestuplo rispetto alle batterie che normalmente si trovano nei telefoni).

La linea Ultimate dovrebbe invece ospitare uno smartphone con fotocamera a scomparsa. Il meccanismo è simile a quello visto sull'Oppo Find X. L'attesa, infine, è anche per uno smartphone con schermo pieghevole, una novità che diverse aziende porteranno sugli scaffali nel corso del 2019.