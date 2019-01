Onu, Usa e Cina sono leader nell'AI

Stati Uniti e Cina sono i leader mondiali nel crescente settore tecnologico dell'intelligenza artificiale (AI). A dirlo è un rapporto pubblicato oggi dall'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (Wipo), che fa capo alle Nazioni Unite. L'indagine ha preso in esame 340mila brevetti collegati all'AI e 1,6 milioni di studi scientifici pubblicati per la maggior parte dal 2013 in poi, ma anche risalenti a quando si iniziò a parlare di intelligenza artificiale, negli anni Cinquanta.

In base ai dati, l'americana Ibm ha il portafoglio di brevetti più ampio (8.290) seguita dalla connazionale Microsoft (5.930). Le successive tre posizioni sono invece asiatiche: le giapponesi Toshiba (5.223) e Nec (4.406), e la coreana Samsung (5.102).

Hanno invece nazionalità cinese tre delle quattro istituzioni accademiche presenti nella classifica delle prime trenta realtà mondiali per numero di brevetti. La migliore è l'Accademia delle Scienze, con oltre 2.500 brevetti. Sono inoltre cinesi 17 delle 20 migliori istituzioni accademiche globali per brevetti sull'AI, e 10 delle prime 20 pubblicazioni scientifiche.

Tra i vari rami dell'intelligenza artificiale, il più gettonato è l'apprendimento automatico, e in particolare le reti neurali, presenti in oltre un terzo delle invenzioni. Tra le applicazioni, sempre secondo l'indagine Onu, trionfa la computer vision (è nel 49% dei brevetti), con il riconoscimento delle immagini che è fondamentale per lo sviluppo delle auto a guida autonoma.(ANSA).