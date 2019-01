Senza fori e tasti lo smartphone futuro

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - Nel futuro degli smartphone non ci sono solo i dispositivi pieghevoli, ma anche telefoni dal design minimalista, con una scocca senza soluzione di continuità che fa a meno di connettori, pulsanti e fori per gli altoparlanti.

L'idea è di Vivo, che in una conferenza a Pechino ha svelato un concept phone innovativo pronto a sbarcare in Europa, per essere messo in mostra al Mobile World Congress di Barcellona.

Lo smartphone si chiama Apex 2019 e ha un corpo in vetro "super unibody". Il display è senza cornici e senza foro per la fotocamera frontale, che è integrata sotto lo schermo così come il lettore di impronte digitali, che consente lo sblocco toccando qualsiasi punto della superficie.

Sui lati non ci sono tasti fisici, rimpiazzati dalla tecnologia "Touch Sense" con sensori di pressione. Manca anche la presa Usb: la ricarica e il trasferimento dei file avvengono attraverso la "MagPort", un connettore magnetico. Assenti, infine, i forellini degli speaker, sostituiti da una tecnologia che trasforma il display in un altoparlante attraverso la vibrazione dello schermo.

All'interno lo smartphone si caratterizza per la compatibilità con le nuove reti 5G. Il processore è il Qualcomm Snapdragon 855, e la configurazione è molto potente, con 12 GB di Ram e 256 GB di memoria interna.(ANSA).