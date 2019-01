Apple, via 200 persone dal progetto auto

Si assottiglia il progetto auto di Apple. La società di Cupertino ha rimosso oltre 200 dipendenti da Project Titan, il programma inizialmente nato come progetto di auto a guida autonoma poi diventato sistema di guida autonoma da applicare a veicoli esistenti. La notizia, riportata dalla Cnbc, è stata confermata alla testata da un portavoce della Mela. Ha spiegato che alcune persone "verranno dirottate su progetti in altre parti dell'azienda, dove supporteranno il machine learning e altre iniziative trasversali per Apple".

A partire da agosto 2018 Project Titan è guidato da Bob Mansfield insieme a Doug Field, ex manager di Tesla. Come fa notare Cnbc, questa rimodulazione potrebbe anticipare una ristrutturazione del comparto con nuova leadership.

L'amministratore delegato Tim Cook ha spiegato a Cnbc che Apple amplierà le iniziative sulla salute come chiave per il suo futuro.