Foto, giochi e moda: ecco Honor View20, dedicato ai giovani

Honor svela il View20, nuovo smartphone di punta da 6,4 pollici con cui il marchio di Huawei dedicato ai giovani - al quarto posto delle vendite in Italia secondo i dati Gfk di novembre - mira a conquistare la fascia medio-alta del mercato. Portato sul palco in un evento parigino, il telefono scommette su fotografia, design e performance, grazie anche alle collaborazioni con il National Geographic, il brand italiano della moda Moschino ed Epic Games, sviluppatore del fortunato videogioco Fortnite.

Nel comparto fotografico ci sono diverse novità, tra cui una fotocamera posteriore da 48 megapixel (il sensore è di Sony) che scatta più immagini contemporaneamente e le combina in un'unica foto, grazie al processore Kirin 980 a 7 nanometri dotato di AI, lo stesso montato sul top di gamma Huawei Mate 20.

Sul retro c'è poi una fotocamera 3D in grado di scansionare e riconoscere gli oggetti (anche gli alimenti e le loro calorie) e permette di giocare a videogame motion-controlled. Sul davanti c'è invece un sensore da 25 megapixel integrato nel display: lo schermo non ha il notch, bensì un forellino di 4,5 millimetri di diametro.

Tra le altre innovazioni spiccano la tecnologia Wi-Fi potenziata da AI con tripla-antenna per evitare che il segnale si indebolisca quando le mani dell'utente coprono il ricevitore, e il design effetto aurora in nanotexture, creato usando la nanolitografia per dare una sfumatura di colore luminosa a "V" al corpo curvo in vetro e metallo dello smartphone.

L'Honor View20 arriva con 8 GB di Ram e 256 GB di memoria interna. Il sistema operativo è Android 9 Pie, la batteria capiente, da 4.000 mAh, ha la ricarica veloce. E' disponibile da oggi in Italia nelle colorazioni midnight black, sapphire blue e nella versione Moschino color phantom blue. Il prezzo sale rispetto ai modelli Honor precedenti, arrivando a 700 euro.