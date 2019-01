LG prepara smartphone con doppio schermo

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - Al Mobile World Congress, la fiera della telefonia mobile in programma a Barcellona a fine febbraio, LG potrebbe presentare uno smartphone con doppio schermo. A riportare l'indiscrezione è il sito Cnet, in base a cui il dispositivo avrà un secondo display che si attacca a mo' di custodia.

Il device, di cui non si conosce ancora il nome, sarebbe alternativo a uno smartphone pieghevole, con il secondo schermo che andrebbe a raddoppiare le dimensioni dello schermo principale in modo simile all'Axon M di Zte. La diagonale arriverebbe a 7 pollici, come il pieghevole preannunciato da Samsung.

Al MWC LG dovrebbe svelare il dispositivo insieme al nuovo G8 ThinQ, il top di gamma dell'azienda sudcoreana. Non è invece attesa la presentazione di uno smartphone pieghevole.(ANSA).