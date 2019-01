Dipendenti FB valutano Portal su Amazon

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - Portal, lo schermo 'intelligente' lanciato sul mercato da Facebook, ha ricevuto recensioni entusiastiche su Amazon, ma alcune di queste recensioni sono state scritte dagli stessi dipendenti di Facebook. A scoprirlo è stato un giornalista del New York Times, Kevin Roose, che ha reso noto l'accaduto su Twitter.

Il dispositivo, che può essere usato per fare videochiamate, ha ricevuto un centinaio di valutazioni a cinque stelle, il punteggio massimo. Almeno tre di queste sono però state scritte da altrettanti dipendenti di Facebook, che hanno regolarmente acquistato il display su Amazon. Il sito di e-commerce, tuttavia, vieta di recensire "prodotti propri, di parenti, amici, soci in affari o datori di lavoro".

Sulla vicenda è intervenuto, sempre via Twitter, il manager di Facebook Andrew Bosworth, spiegando che le recensioni non sono state richieste dal social. Facebook, al contrario, al momento del lancio di Portal ha diffuso una nota interna di senso opposto: "Non vogliamo che i dipendenti di Facebook lascino recensioni per i prodotti che vendiamo ad Amazon". La compagnia, ha concluso Bosworth, chiederà ai dipendenti coinvolti di cancellare le recensioni.(ANSA).