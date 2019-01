LG V40 ThinQ, in Italia da fine gennaio

ROMA - Arriva in Italia a fine gennaio LG V40 ThinQ, lo smartphone dotato di cinque fotocamere. Design minimalista, il dispositivo ha un display OLED FullVision da 6,4 pollici e una cornice inferiore più sottile di 1,6 mm rispetto al suo predecessore. La forza del dispositivo è il comparto fotografico.



Sono due le fotocamere frontali, una da 8MP e una dotata di un obiettivo grandangolare da 5MP, e tre gli obiettivi posti sul retro: uno super grandangolare da 16MP che permette una visione fino a 107 gradi, uno da 12 MP con lente extra luminosa F1.5 e pixel da 1,4μm e uno tele da 12MP con zoom ottico 2x. Fra le nuove funzioni, ci sono la tripla anteprima in tempo reale Triple Shot - per scattare foto con tutte le fotocamere posteriori pressoché simultaneamente - e Cine Shot, per animare una porzione a piacimento della fotografia creando loop di sicuro effetto. Inoltre, il dispositivo ha a bordo la piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 845 con Intelligenza Artificiale e Ram da 6Gb, una memoria interna da 128Gb espandibile e funzionalità Dual Sim.



"Si è conclusa da poco l'edizione 2019 del Ces di Las Vegas dove Lg è stata protagonista con l'avveniristico TV Oled arrotolabile e ora siamo orgogliosi di annunciare l'imminente arrivo in Italia di LG V40 ThinQ, che mette a disposizione tutta la qualità visiva della tecnologia Lg Oled nel palmo della mano" dice David Draghi, Mobile Communication Director di Lg Electronics Italia. Lo smartphone sarà disponibile da fine mese nei punti vendita Tim.