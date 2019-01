Riconoscimento volto, appello a big tech a non venderla ai governi

Appello ad Amazon, Google e Microsoft affinchè non vendano la loro tecnica di riconoscimento facciale ai governi. E' contenuta - spiega il sito The Verge - in una lettera aperta scritta da oltre 85 associazioni di diritti umani e digitali, tra cui la Electronic Frontiers Foundation che si occupa da anni di diritti digitali.

"Siamo in un momento cruciale per questo tipo di tecnologia e le scelte fatte dalle aziende determineranno se le future generazioni dovranno avere paura di partecipare ad una manifestazione, frequentare luoghi religiosi o semplicemente vivere le loro vite", spiega Nicole Ozer dell'American Civil Liberties Union (Aclu). Amazon ha elaborato Rekognition che secondo indiscrezioni l'Fbi starebbe già provando in anteprima, mentre Google ha abbandonato l'analogo Project Maven anche per le proteste dei dipendenti. E a dicembre scorso Microsoft ha chiesto al governo Usa più regole sul riconoscimento facciale per evitare il rischio che questa tecnologia sfugga al controllo.

Secondo i sottoscrittori della lettera il sistema di riconoscimento facciale da' ai governi la possibilità di controllare immigrati, minoranze religiose e persone di colore esacerbando il divario sociale.