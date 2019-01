Gli eventi entrano nelle Storie Facebook

ROMA - Facebook si prepara a testare una nuova funzione che permetterà agli utenti di condividere gli eventi attraverso le Storie. La sperimentazione prenderà il via in tre Paesi - Usa, Messico e Brasile - dove le persone e le aziende potranno usare le foto e i video che scompaiono dopo 24 ore per promuovere feste di compleanno, concerti, aperitivi e altri tipi di evento collegati a una pagina Facebook.



Come riportato dal sito The Verge, le Storie avranno strumenti ad hoc per condividere fotografie, filmati e informazioni. Ci saranno ad esempio gli adesivi, da apporre a uno scatto, in cui riportare i dettagli dell'evento. Chi guarda una Storia potrà dire che parteciperà o è interessato toccando l'apposito tasto sull'immagine. Sarà inoltre presente un link che porterà direttamente dalla Storia alla pagina Facebook dell'evento.