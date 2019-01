Apple, in arrivo un nuovo iPod Touch

(ANSA) - ROMA, 16 GEN - Apple nel corso di quest'anno potrebbe lanciare un nuovo iPod Touch, il dispositivo per ascoltare musica che non viene aggiornato dal 2015. A dirlo è il blog Macotakara, che raccoglie i rumor tra i fornitori della Mela. Stando alla stessa fonte i prossimi iPhone, attesi a fine 2019, potrebbero vedere Apple rinunciare al suo connettore distintivo - il Lightning - in favore di quello ormai diventato standard, l'Usb-C.

Sul fronte dell'iPod non è ancora chiaro quali innovazioni saranno introdotte. Apple ha lanciato l'iPod Touch di sesta generazione nel 2015, e il dispositivo è ancora in vendita - in sei colori e due tagli di memoria - a partire da 240 euro. Si tratta dell'unico iPod in commercio, visto che nel 2017 la Casa di Cupertino ha tolto dagli scaffali i modelli Nano e Shuffle.

In merito al connettore dell'iPhone, a cui si collegano il caricabatterie e gli auricolari, secondo le indiscrezioni quest'anno Apple "potrebbe" passare dal Lightning all'Usb-C. La mossa seguirebbe quella fatta nel 2018 con gli iPad Pro.