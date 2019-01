Samsung punta all'India e lancia nuovi smartphone

ROMA - Samsung punta a riconquistare l'India, il secondo mercato più grande al mondo per gli smartphone dopo quello cinese. La compagnia coreana, sul podio dei produttori mondiali di smartphone per vendite, a fine gennaio lancerà la linea Galaxy M, di fascia media, in anteprima per i consumatori indiani. L'azienda coreana punta così a riguadagnare terreno nel Paese, dove a fine 2017 è stata superata nelle vendite dalla cinese Xiaomi.



Stando all'anticipazione che si vede sulla versione indiana di Amazon, la linea di smartphone debutterà il 28 gennaio. A comporla dovrebbero essere tre telefoni (M10, M20 e M30). Avranno una doppia fotocamera sul retro, dove troverà posto anche un lettore di impronte digitali. Punti di forza, la batteria capiente e a ricarica veloce e il prezzo, compreso tra le 10mila e le 20mila rupie (120-250 euro).



Gli smartphone dovrebbero essere i primi di Samsung a montare lo schermo "Infinity-V", con la fotocamera frontale inserita in un piccolo notch centrale a goccia.



Dopo Apple, anche Samsung Electronics nei giorni scorsi ha annunciato una brusca frenata dei conti con utili e vendite in affanno nel quarto trimestre 2018 e la previsione di un anno difficile e in ripresa solo nella sua seconda parte. Il 20 febbraio verrà lanciato a San Francisco il Galaxy S10, diretto rivale dell'iPhone.