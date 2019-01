Sony avara di info su Playstation 4, da Antitrust multa 2 milioni

Informazioni troppo scarse sulla confezione della Playstation 4, ma anche sul sito per comprarla sul web, sui costi che si devono sostenere per giocare online con altri appassionati. Con questa motivazione l'Antitrust ha sanzionato la Sony con una multa di due milioni di euro.

L'istruttoria dell'Autorità ha messo in evidenza che, come si legge nel Bollettino settimanale, la casa produttrice ha posto in essere una condotta "suscettibile di indurre in errore i consumatori" a causa della "carenza delle informazioni" fornite sia sulla confezione della Playstation 4 che durante il processo di acquisto di videogiochi tramite Playstation Store "in ordine ad un elemento rilevante delle caratteristiche dei prodotti, riguardante la necessità di dover sottoscrivere un abbonamento a pagamento per poter utilizzare la console e i videogiochi in modalità multiplayer online".

In questo modo, quindi, viene falsato "in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore", che non è informato dei costi da sostenere successivamente. Da qui la multa di 2 milioni di euro.