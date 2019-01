Casaleggi, soddisfatti missione Tilt al Ces di Las Vegas

"Siamo molto soddisfatti della seconda missione Tilt al Ces di Las Vegas, la più grande vetrina al mondo dedicata all'innovazione tecnologica. Per le startup italiane è stata un'occasione importante non solo per incontrare potenziali investitori provenienti da tutto il mondo, ma anche per capire e testare il valore di mercato dei singoli prodotti.

Con la missione Tilt, abbiamo dimostrato che la partnership tra realtà pubbliche e aziende private funziona se l'obiettivo è condiviso e competenze e risorse sono messe a fattor comune". E' il commento di Stefano Casaleggi, direttore generale di Area Science Park, alla missione italiana al Ces di Las Vegas, dove Tilt ha portato 50 startup di vari settore e di quasi tutte le regioni d'Italia.