Apple rilancia in Cina, arriva lo smart speaker

In Cina, dove le vendite di iPhone sono in frenata, Apple prova a vendere l'HomePod. La compagnia di Cupertino inizierà a commercializzare il suo smart speaker nel paese asiatico il 18 gennaio, con il lancio che interesserà anche Hong Kong.

Apple entrerà in competizione con i produttori locali di altoparlanti smart. Il mercato cinese è infatti dominato dagli speaker di aziende come Xiaomi, Alibaba e Baidu, mentre i prodotti di Amazon e Google non hanno molta presa. L'HomePod si colloca nella fascia alta del mercato, con un prezzo di vendita equivalente a circa 400 dollari.

Lo speaker di Apple, che integra l'assistente vocale Siri, è stato svelato all'inizio del 2017, mentre il lancio è avvenuto l'anno successivo. L'HomePod è infatti arrivato sugli scaffali statunitensi, australiani e britannici nel febbraio 2018, e a giugno in Canada, Francia e Germania. Il prodotto non è ancora disponibile in Italia.