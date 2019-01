Apple: Wsj, nel 2019 tre nuovi modelli di iPhone

Apple ha intenzione di lanciare tre nuovi modelli di iPhone nel 2019, così come ha fatto nel 2018. Analogamente all'anno scorso, ci sarà anche un modello meno costoso, con schermo a cristalli liquidi e non Oled, che prenderà il posto dell'iPhone XR, le cui vendite sono inferiori alle attese e in Cina ne è stato tagliato il prezzo. Lo riferisce il Wall Street Journal citando fonti a conoscenza dei fatti.

Stando al quotidiano, l'azienda introdurrà novità nel comparto fotografico degli smartphone. In particolare, l'iPhone di punta avrà una tripla fotocamera posteriore, mentre gli altri due melafonini avranno un doppio sensore.

Sempre secondo il Wall Street Journal, Apple manderà in pensione gli schermi a cristalli liquidi (Ldc), meno costosi ma di qualità inferiore, nel 2020, quando tutti gli iPhone in commercio saranno dotati di display Oled.