Boom degli smart speaker con schermo

ROMA - Nel giovane mercato degli smart speaker, si fa strada il segmento dei dispositivi dotati di schermo come l'Echo Show di Amazon, l'Home Hub di Google e Portal di Facebook. Nel 2019, secondo le previsioni di Strategy Analytics, rappresenteranno il 12% del mercato complessivo. Le vendite di speaker con display, sottolineano gli analisti, raddoppieranno rispetto al 2018, raggiungendo i 16,9 milioni di unità.

A trainare il settore saranno gli schermi smart equipaggiati con l'assistente vocale di Google, che conquisteranno il 46% del mercato, mentre il 40% sarà appannaggio di Alexa, la voce di Amazon. Le piattaforme cinesi, come DuerOS di Baidu, avranno una buona parte del restante 14%.

Sempre secondo gli analisti, gli smart speaker dotati di schermo saranno in 12 milioni di case entro la fine del 2019, per poi entrare in cento milioni di abitazioni entro il 2023.