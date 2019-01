Al Ces boom di assistenti virtuali, Google su 1 mld dispositivi

Non solo smartphone, tablet e altoparlanti 'smart': nella casa del futuro potremo parlare con qualsiasi oggetto, dal frigorifero all'interruttore della luce, dallo specchio alla doccia e persino al water. Tutto sarà dotato di un assistente virtuale a bordo, che ci consentirà di interagire attraverso comandi vocali.

La sfilata di oggetti quotidiani diventati 'smart' grazie all'intelligenza artificiale degli assistenti vocali va in scena al Consumer Electronics Show (Ces), la fiera dell'elettronica di consumo in corso a Las Vegas. Qui, accanto ai televisori, sono innumerevoli i prodotti che integrano Alexa di Amazon, Siri di Apple e l'Assistant di Google. Proprio al Ces, Google ha annunciato che il suo assistente - grazie alla massiccia presenza sugli smartphone Android - sarà su un miliardo di dispositivi entro fine mese, mentre Amazon nei giorni scorsi ha reso noto il superamento dei 100 milioni di device con Alexa.

I comandi vocali che ora si usano prevalentemente in salotto con gli altoparlanti, si estenderanno al bagno e alla cucina.

Frigo come quelli di Samsung e LG ci parlano e hanno una telecamera interna per vedere da remoto se siamo a corto di latte o uova. GE ha invece pensato a uno schermo smart da 27 pollici da appendere sopra ai fornelli, per guardare Netflix mentre si cucina.

In bagno Simplehuman porta lo specchio che riproduce musica, e U by Moen entra nella doccia per impostare a voce la temperatura. L'azienda Kohler presenta uno specchio che ci legge le notizie e un water che regola il tepore della tavoletta.

Nella camera dei bambini arriva il baby monitor di Netgear che supporta Siri, mentre in tutta la casa possono essere installati gli interruttori di TP-Link, sempre con assistente virtuale. Anche il termostato si fa loquace: quello di Johnson Controls ha la voce di Cortana di Microsoft.