Computer e monitor da videogame sfilano a Las Vegas

Al Consumer Electronic Show, la fiera annuale dell'elettronica di consumo in corso a Las Vegas, si guarda agli amanti dei videogiochi, per i quali arrivano nuovi computer ad hoc, super potenti, e monitor enormi su cui giocare.

A spingersi nel mondo dei portatili da gioco top di gamma è Samsung, che alla kermesse ha svelato il Notebook Odyssey, in grado di competere con marchi più affermati nel gaming come Asus e Razer. Il pc ha schermo 15,6 pollici a 144Hz con Nvidia G-Sync, processore Intel Core i7 di ottava generazione, scheda grafica Nvidia RTX 2080, 16 GB di Ram, memoria Ssd da 256 GB e disco rigido da 1 terabyte.

Acer mette sotto i riflettori il Predator Triton 900, un tablet-pc convertibile dall'aspetto massiccio e un listino di 4mila dollari. Il portatile ha uno schermo touch da 17 pollici con risoluzione 4K e Nvidia G-Sync, che può essere ruotato e staccato. E' equipaggiato con processore Core i7, scheda grafica Nvidia RTX 2080, memorie Ssd Nvme e Pcie, Ram fino a 32 GB.

Per portafogli ancora più ampi c'è l'Omen X Emperium, un monitor da 65 pollici a 144 Hz pensato espressamente per i videogiochi. Nato all'interno del progetto "Big Format Gaming Displays" che vede Nvidia collaborare con le aziende produttrici di schermi, ha una soundbar che evita la necessità di collegare un subwoofer. Il prezzo è di 5mila dollari, Più economico e meno ingombrante è il Raptor, il primo monitor targato Razer, da 27 pollici, che arriverà sugli scaffali nel corso del 2019 a 700 dollari. Al Ces anche Samsung ha svelato un monitor da pc che strizza l'occhio ai videogiocatori, il CRG9 con una diagonale di 49 pollici, mentre Asus ha portato una linea con tre monitor per videogame da 31, 43 e 49 pollici.