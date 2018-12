Germania blocca vendita iPhone 7 e 8 per lite su brevetto

La società americana Qualcomm ha ottenuto il divieto di vendita in Germania dei modelli di iPhone 7 e 8 nella lite sul brevetto con Apple. Lo ha stabilito oggi il tribunale di Monaco. I modelli XS, XS Max e XR saranno ancora disponibili nei negozi Apple. La sentenza è deludente, ha dichiarato un portavoce di Apple. La ragione del divieto è che alcune componenti elettriche nello smartphone violano un brevetto di Qualcomm.

Nei giorni scorsi Qualcomm ha vinto una causa in Cina con Apple. Un tribunale cinese ha riscontrato la violazione da parte di Cupertino di due brevetti Qualcomm ed emesso un'ingiunzione preliminare che vieta la vendita di alcuni modelli di iPhone in Cina, il secondo mercato più importante per Apple.