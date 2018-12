Amazon lancia l'orologio smart da parete

ROMA - Amazon va oltre gli speaker 'Echo' e lancia un orologio da parete connesso. Chiamato "Echo Wall Clock", rappresenta un primo, semplice passo nel nascente mercato dell'IoT, cioè l'internet delle cose. L'orologio si abbina all'altoparlante via Bluetooth e può essere impostato con la voce, attraverso l'assistente virtuale Alexa.



Preannunciato nel settembre scorso, e ora in vendita negli Stati Uniti a 30 dollari, l'orologio ha funzioni basilari.



Grazie alla connessione a internet si rimette da solo, anche nei cambi tra ora legale e solare. Il dispositivo, dall'aspetto di un normale orologio circolare da parete, ha inoltre un anello composto da 60 luci a Led per mostrare timer multipli: dai minuti di cottura della pasta all'appuntamento dal medico, fino al tempo concesso ai videogiochi per i figli.