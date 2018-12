Apple, divieto iPhone Cina costringerà a accordo con Qualcomm

Un divieto cinese della vendita di alcuni modelli di iPhone costringera' Apple a patteggiare con Qualcomm la disputa sui brevetti. Lo ammette - riporta l'agenzia Bloomberg - Apple in alcuni documenti depositati in tribunale, dopo che la giustizia cinese ha stabilito che Cupertino ha violato due brevetti Qualcomm e emesso un'ingiunzione preliminare per il divieto di vendita di alcuni iPhone.

''Apple sara' costretta a patteggiare, facendo scivolare nuovamente tutti i produttori di cellulari'' nell'obbligo i pagare ''elevate commissioni che risultano in perdite non recuperabili per il mercato dei cellulari'' afferma Apple in un documento scritto in cinese mandarino con la traduzione in inglese.