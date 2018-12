Samsung Galaxy 10 atteso il 20 febbraio

Il Galaxy S10, il prossimo smartphone top di gamma di Samsung, sarà svelato in un evento in programma il 20 febbraio, e avrà prezzi che arriveranno fino a oltre 1.500 euro. Lo scrive, in esclusiva, il sito inglese Gizmodo, secondo cui il dispositivo arriverà sugli scaffali l'8 marzo.

A differenza del Galaxy S9, presentato durante il Mobile World Congress di Barcellona nel febbraio scorso, l'S10 sarà lanciato in un evento Samsung slegato dalla fiera spagnola, che l'anno prossimo aprirà i battenti il 24 febbraio.

Sempre secondo le indiscrezioni, lo smartphone si presenterà in tre modelli: uno normale, uno plus e uno più economico, con display piatto e non curvo sui lati come da tradizione della linea "S". Lo smartphone normale sarà da 6,1 pollici, con 128 o 512 GB di memoria interna e prezzi di circa 900-1.100 euro.

L'S10 Plus è atteso con display da 6,4 pollici e tagli di memoria da 128 GB, 512 GB e 1 TB. I listini vanno da mille a oltre 1.500 euro. Per l'economico si parla di uno schermo da 5,8 pollici, memoria da 128 GB e un prezzo sopra i 750 euro. Tra le caratteristiche del Galaxy S10, il display con un piccolo foro nella parte alta pensato per alloggiare la fotocamera anteriore senza dover ricorrere al "notch", la tacca nera introdotta da Apple sugli smartphone. Come il Mate 20 Pro di Huawei, inoltre, il Galaxy avrà il sensore di impronte digitali integrato nello schermo, e potrà ricaricare uno smartphone vicino senza bisogno di cavi.