AlphaZero, il programma che può battere l'uomo in ogni gioco

Si chiama AlphaZero ed è un programma per computer basato sull’Intelligenza Artificiale che può battere gli esseri umani in tutti i giochi da tavolo, anche quelli più complessi come scacchi, Go e shogi, noto anche come scacchi giapponesi. Il programma, realizzato dall’azienda inglese DeepMind e descritto in un articolo sulla rivista Science, è in grado di imparare da solo conoscendo esclusivamente le regole di base e giocando contro sé stesso, fino a diventare un campione.





Da tempo la capacità dei computer di vincere contro gli esseri umani ai loro stessi giochi è considerata un punto di svolta fondamentale nei progressi dell’Intelligenza Artificiale. In passato sono già stati messi a punto diversi programmi capaci di eccellere nei singoli giochi: ad esempio Deep Blue della IBM divenne famoso dopo aver battuto il campione mondiale di scacchi Garry Kasparov. Tuttavia gli algoritmi alla base di questi sistemi sono spesso progettati per un solo gioco.





I ricercatori guidati da David Silver, al contrario, hanno realizzato un programma di gioco più generalista che può tranquillamente fare a meno delle informazioni fornite dagli esseri umani: AlphaZero ha imparato a giocare a scacchi, shogi e Go giocando ripetutamente contro sé stesso, fino a padroneggiare le regole e le strategie di ognuno di essi. Messo alla prova contro altre Intelligenze Artificiali specializzate nei vari giochi, l’algoritmo della DeepMind è riuscito a batterli dopo solo poche ore di auto-allenamento. Il prossimo passo, secondo i ricercatori, sarà confrontarsi con una nuova generazione di giochi, ad esempio i videogame con più giocatori, che forniranno nuove sfide ai sistemi come AlphaZero.