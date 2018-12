Sony brevetta uno smartphone trasparente

In un settore smartphone vicino alla saturazione, le aziende tecnologiche provano soluzioni diverse per distinguersi. Sony, ad esempio, ha depositato un brevetto per uno smartphone trasparente in stile Minority Report. L'idea è quella di impiegare due display, uno anteriore e uno posteriore, e applicare una tecnologia di rifrazione della luce che permetta di simulare la trasparenza, che sarebbe regolabile e anche completamente disattivabile.

Tra i due schermi ci sarebbe lo spazio per ospitare le componenti interne del dispositivo i soliti componenti interni. Il sito Letsgodigital, che ha scoperto il brevetto, ha anche realizzato in foto alcuni 'concept' che aiutano a capire come potrebbe essere un telefono con questa tecnologia. Il brevetto contempla anche una variante pieghevole. Il brevetto è stato depositato da Sony in primavera e pubblicato dalla World Intellectual Property Organization (Wipo) il 22 novembre. I dispositivi trasparenti hanno stimolato la fantasia di diversi autori: un pc trasparente è presente nel film Minority Report, e dispositivi trasparente appaiono anche nel film Reel Steel con Hugh Jackman. (ANSA).