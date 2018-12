Facebook guarda alla robotica 'soft'

ROMA - Facebook guarda alla soft robotics, settore della biorobotica che prevede l'uso di materiali morbidi e flessibili ispirati alla natura. Secondo quanto riferito dal sito Business Insider, dall'anno scorso la compagnia di Mark Zuckerberg sta assumendo dottorandi per condurre esperimenti volti a creare robot flessibili e versatili, più simili agli animali che alle macchine.



Al momento non è chiaro su cosa si stiano concentrando le ricerche di Facebook nell'ambito della robotica soft. L'azienda attualmente ha tre posizioni lavorative aperte nella città di Redmond (Washington). Il lavoro si rivolge a persone con background in bioingegneria, ingegneria meccanica, robotica e scienza dei materiali, "per sviluppare sistemi robotici morbidi di nuova generazione nel nostro centro di ricerca a Redmond".