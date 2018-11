Su Apple Watch è in arrivo l'Elettrocardiogramma

Il nuovo Apple Watch, lo smartwatch della Mela arrivato sugli scaffali a fine settembre, a breve sarà in grado di fare un elettrocardiogramma (Ecg). La funzione, già preannunciata, dovrebbe infatti essere disponibile con il prossimo aggiornamento del sistema operativo dell'orologio, WatchOS 5.1.2, attualmente in fase di test.

L'Apple Watch Series 4 effettuerà l'Ecg tenendo il dito sulla corona dell'orologio per 30 secondi. Il risultato non sostituisce quelli ottenuti dal medico con sistemi tradizionali, e cioè l'elettrocardiogramma a 12 derivazioni che si avvale di sei elettrodi posizionati sul torace del paziente più 4 sugli arti. L'orologio può tuttavia indicare se c'è un normale ritmo sinusale - cioè il ritmo della contrazione del muscolo cardiaco - o se invece sono presenti aritmie cardiache da approfondire con il medico.

La funzione Ecg su Apple Watch sarà inizialmente disponibile solo negli Stati Uniti, dove ha avuto l'ok della Food and Drug Administration. In Italia e in Europa la funzione dovrà essere autorizzata dagli enti preposti.