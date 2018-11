Musk, andrò su Marte, si rischia di morire

Elon Musk punta ad andare su Marte, pur consapevole che le difficoltà del viaggio d'andata, l'incertezza sul ritorno e le condizioni ambientali ostili sul Pianeta Rosso espongono a "buone chance di morire". In un'intervista sul canale americano Hbo, il fondatore della compagnia aerospaziale Space X ha ribadito che i viaggi su Marte saranno possibili entro sette anni, a un costo, per il viaggiatore, di "circa 200mia dollari".

Musk, che stima nel 70% le probabilità di partire egli stesso per Marte, non ha nascosto le difficoltà del viaggio: "La probabilità di Morire su Marte è molto più alta che sulla Terra", ha osservato. Una volta raggiunto il Pianeta Rosso occorrerà lavorare "senza sosta per costruire la base", in un "ambiente molto ostile. Ci sono buone possibilità di morire lì.

Pensiamo di poter tornare indietro, ma non ne siamo sicuri". Per questo, ha concluso, non si tratta di "una via di fuga per ricchi".