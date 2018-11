Google Cloud entra nel Cern di Ginevra

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - Il cloud di Google entra al Cern di Ginevra: entra a far parte dell'openlab della prestigiosa istituzione "con l'obiettivo di realizzare progetti congiunti in ambito di cloud computing, machine learning e quantum computing". "Il CERN è uno dei più importanti istituti di ricerca per la fisica nel mondo, ma è anche il luogo in cui è nato il World Wide Web grazie al lavoro di Tim Berners-Lee e Robert Cailliau. Quindi, in un certo senso, Google deve la sua esistenza al Cern", spiega una nota. L'openlab è stato creato nel 2001 per abilitare la collaborazione tra il Cern e le aziende leader nel settore dell'informatica e computing technology.