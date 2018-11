Amazon, progetto top secret su robotica domestica

Amazon starebbe lavorando ad un progetto segreto di robotica domestica. E' quanto si evince da una serie di annunci per la ricerca di personale specializzato, intercettati dal sito The Telegraph.

Il colosso di Seattle cerca persone con competenze in ingegneria meccanica e robotica ma anche sviluppatori di software che lavorino su un "dispositivo completamente nuovo destinato ai consumatori". Sul sito dell'azienda, nella parte lavoro, ci sono oltre 100 posizioni aperte per il progetto, a Seattle e in California.

Il processo di selezione così riservato, fa notare il Telegraph, ricorda quello che quattro anni fa portò allo sviluppo dell'assistente virtuale Alexa, diventato piattaforma di riferimento per lo smart speaker Alexa da poco sbarcato anche in Italia. Lo scorso aprile Bloomberg aveva riferito che Amazon stava già lavorando su robot domestici e che avrebbe iniziato a testarli nelle case "alla fine di quest'anno".