Apple, sfida smartwatch da marchi storici

ROMA - La sfida agli smartwatch di Apple arriverà dai marchi 'classici', che introdurranno servizi e applicazioni smart ai modelli tradizionali. Colossi storici come Tag Heuer, Swatch e Fossil, secondo quanto riporta il Wall Street Journal, stanno lavorando con i concorrenti di Apple, fra cui Google e Intel, per sviluppare propri smartwatch o versioni ibride di orologi con funzioni più 'moderne'.



Le vendite mondiali dei big svizzeri dell'orologeria sono costantemente scese dopo che Apple ha lanciato nel 2015 il suo primo Apple Watch, con un andamento che preoccupa non poco l'industria nel suo complesso. Le vendite di smartwatch hanno definitivamente superato quelle degli orologi meccanici nel 2016 e la forbice potrebbe ulteriormente allargarsi se le previsioni del mercato si dovessero avverare (gli analisti di Ubs stimano un +40% di vendite per gli orologi di Apple nel 2019).



Se molti produttori tradizionali hanno testato la strada degli smartwatch, spesso con scarso successo, altri si sono concentrati sugli ibridi, che non hanno touch-screen ma sono sincronizzati con gli smartphone attraverso un'apposita app e avvisano chi li indossa con vibrazioni o suonerie o messaggi luminosi.



Tag Heuer, ad esempio, si è mossa in questa direzione, lanciando il Connected Modular 41, sviluppato in collaborazione con Intel e Google, con programmi per il fitness, il Gps e i pagamenti contactless. La stessa tecnologia dello Swatch Bellamy 2, con la casa svizzera che promette di svilupparsi un suo Swatch Os entro la fine del prossimo anno.