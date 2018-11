Tablet, giù le vendite del 2,5% in Europa occidentale

Le consegne globali di tablet in Europa occidentale cedono il 2,5% su base annua nel terzo trimestre a quota 7,5 milioni di unità, una flessione contenuta grazie alle buone performance riportate dai tablet tradizionali, iPad in testa, mentre perde ancora terreno il segmento dei tablet con tastiera staccabile, che registra un -14,5%. A fornire i dati sono gli analisti di IDC.

Apple ha un quarto del mercato (25,1%), con consegne in aumento del 7,9% a 1,89 milioni di iPad. Segue Samsung, che un anno fa era al primo posto. La coreana riporta un calo del 7,2% e perde un punto di market share, che scende al 22,2%. Terza, con una crescita del 19,2%, è Amazon, che nel trimestre mette in commercio 811mila tablet in Europa occidentale. La compagnia di Jeff Bezos scavalca Lenovo, ora in quarta posizione dopo una flessione del 16,5%. Al quinto posto si piazza Huawei, che mette a segno la crescita maggiore: +59,3% a 542mila tablet.