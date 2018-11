In Usa Portal, per videochiamate FB

ROMA - Negli Stati Uniti arriva Facebook Portal, lo smart speaker che consente di fare videochiamate. Le funzioni del dispositivo che si aggiunge alla famiglia degli altoparlanti intelligenti già lanciati da Amazon, Google e Apple, oltre alle chiamate in video riguardano anche le sequenze di foto e playlist musicali. Portal è in due versioni (c'è quella semplice e la Plus) entrambe con telecamera da 12 megapixel supportata da Intelligenza Artificiale.

Il grande tema che si sta sviluppando attorno a questi 'maggiordomi da salotto', cuore della domotica, è quello della privacy visto i tanti dati che incamerano sugli utenti e le loro abitudini. "Facebook non ascolta, visualizza o conserva i contenuti delle videochiamate" e niente "viene utilizzato per la pubblicità", assicura la società di Mark Zuckerberg aggiungendo che "le videochiamate di Portal sono crittografate, quindi sicure".