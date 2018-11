Facebook e Google, contratto con il fondatore del web

Google e Facebook appoggiano i nuovi standard messi a punto da Tim Berners-Lee, il fondatore del world wide web che solo la scorsa settimana ha sostenuto l'ipotesi di uno spezzatino dei colossi della Silicon Valley per ridurre il monopolio sulla rete. Il nuovo 'contratto per il web' - riporta il Financial Times - richiede alle societa' internet di rispettare la privacy sui dati e sostenere il meglio dell'umanita'.

''Chi di noi e' online vede i suoi diritti e le sue liberta minacciate'', ha affermato Sir Tim Berners-Lee al Web Summit in corso a Lisbona. ''Abbiamo un nuovo contratto per il web, con chiare responsabilita' per coloro che hanno il potere di rendere'' la rete migliore. Quasi 60 aziende, governi e business leader hanno firmato il contratti, inclusi Google, Facebook, il governo francese e il miliardario Richard Branson. Amazon, una delle aziende che Berners-Lee ritiene debba essere divisa perche' troppo grande e forte, non avrebbe firmato.