Guida autonoma, per 57% ok se controlla

La maggioranza degli automobilisti è disposta a sborsare una somma di soli 2.000 dollari in più rispetto al prezzo di un veicolo nuovo tradizionale, per dotare la propria vettura di sistemi di guida autonoma di livello 4. Si tratta dei dispositivi che permettono alla macchina di muoversi senza intervento da parte del pilota che, comunque, può riprenderne il controllo in qualunque momento.

E' il dato più interessante della ricerca 'Auto elettrica e autonoma. La grande scommessa dell'industria dell'automobile', effettuata su scala mondiale da AlixPartners, e presentata alla filiera dell'automotive di #ForumAutomotive. Secondo il report, questa cifra corrisponderebbe a circa un decimo di quanto è necessario per dotare un veicolo di tale tecnologia. "Il 57% - si legge - si dichiara non interessato all'acquisto degli autonomous vehicle e, comunque, è disponibile a pagare solo 2.000 dei 21.000 dollari necessari per mettere le mani su un'auto autonoma di livello 4".