Google, 25 mln per progetti di Intelligenza Artificiale

Google mette a disposizione 25 milioni di dollari per sostenere progetti che sfruttano l'intelligenza artificiale a fini umanitari e ambientali. La compagnia di Mountain View ha annunciato che offrirà fondi, supporto e consulenza alle organizzazioni che entro gennaio 2019 ne faranno domanda, e che saranno selezionate nel corso della prossima primavera.

"Crediamo che l'intelligenza artificiale possa fornire nuovi modi per affrontare i problemi e migliorare significativamente la vita delle persone. Ecco perché siamo entusiasti di supportare le organizzazioni che utilizzano l'AI per affrontare le sfide sociali e ambientali", scrive Google sul suo sito.

Google non è l'unica compagnia hi-tech in campo. Il mese scorso Microsoft ha lanciato "AI for Humanitarian Action", un nuovo programma quinquennale da 40 milioni di dollari che punta all'uso dell'Intelligenza artificiale nella gestione delle emergenze, nella difesa di bambini, rifugiati e sfollati, e nella promozione del rispetto dei diritti umani.