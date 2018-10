Arriva primo MacBook Air dal 2010, 100% alluminio riciclato

Apple ha presentato ha presentato il suo primo nuovo Macbook Air dal 2010: e' fatto al 100% di alluminio riciclato e costa 1.199 dollari. E disponibile gia' da oggi per gli ordini con le consegne che inizieranno la prossima settimana.

L'azienda di Cupertino ha raggiunto i 100 milioni di computer Mac attivi nel mondo. Lo ha annunciato il Ceo della compagnia, Tim Cook, aprendo un evento newyorchese per la presentazione di nuovi Mac e iPad. "Non sorprende vedere il Mac attrarre nuovi clienti. Oltre la metà degli acquirenti dei nostri computer è nuova sul Mac, il 76% in Cina", ha aggiunto Cook.

