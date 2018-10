H-Box, per monitorare la casa a distanza

Monitorare la casa e l'ufficio a distanza, soprattutto la sicurezza e la salute di chi abita: è possibile con H-Box, la scatola multifunzionale che interagisce con l'utente via app.

Una volta in funzione si illumina di vari colori a seconda del tipo di messaggio inviato, ha un pulsante SOS, vivavoce con centrale assistenza H24, sensore interno di temperatura, sensore interno presenza rete elettrica, lampada led multicolor, Sim dati e voce, sensori esterni senza fili. I sensori permettono al dispositivo di controllare la presenza di gas e fumo, CO2, allagamento, contatti alla porta, vibrazioni, sirene, persone in casa o in ufficio: viene inviato un messaggio di allarme al suo possessore attraverso l'app per dispositivi mobili. H-Box ha anche una funzione di gestione dei consumi ai fini del risparmio energetico.

L'Internet delle Cose di ultima generazione, parla anche italiano: a creare il dispositivo è infatti il Gruppo AC, realtà nazionale che si occupa di soluzioni e servizi telematici, ricerca e sviluppo, installazione, logistica integrata.