Arriva il nuovo Kindle Paperwhite di Amazon

Un dispositivo più sottile con spazio di archiviazione raddoppiato e resistente all'acqua: è il nuovo Kindle Paperwhite di Amazon. "Siamo felici di aggiungere al nostro Kindle più popolare caratteristiche premium - dice Eric Saarnio, Head of Amazon Devices, Europe - Con il nuovo Kindle Paperwhite non è mai stato così facile immergersi in una storia, ovunque ci si trovi".

Il dispositivo ha uno spessore di 8 millimetri e 182 grammi di peso, "meno della metà di molti libri tascabili" fa notare Amazon. Inoltre lo schermo da 6 pollici ad alta risoluzione da 300 ppi "presenta un testo nitido della stessa qualità tipografica della carta stampata". Include cinque Led per una luce integrata regolabile che consente di non avere riflessi anche alla luce diretta del sole. E' possibile conservare ancora più contenuti sul dispositivo grazie allo spazio di archiviazione raddoppiato. E si può portare in spiaggia o in piscina perché resistente all'acqua. Tra le altre caratteristiche anche la possibilità di una maggiore personalizzazione che comprende una pagina Home aggiornata o il salvataggio di diverse impostazioni di lettura.

Il nuovo Kindle Paperwhite è disponibile al prezzo di 129.99 euro per il modello da 8 GB e 159.99 per quello da 32 GB. Il modello da 32 GB con connettività mobile gratuita è disponibile a 229.99 euro. Tutti i modelli sono disponibili da oggi 16 ottobre in pre-ordine. Le spedizioni inizieranno a partire dal 7 novembre.