Samsung, il pieghevole sarà un telefono-tablet

Lo smartphone pieghevole di Samsung - atteso a novembre dopo anni di indiscrezioni - sarà utilizzabile anche come un tablet. Lo ha detto D.J. Koh, a capo del settore mobile dell'azienda coreana, assicurando che il dispositivo non sarà uno di quei gadget che "spariscono sei-nove mesi dopo il lancio".

"Nel momento in cui portiamo sul mercato un telefono pieghevole, deve dare un valore aggiunto ai nostri clienti", ha detto Koh in un'intervista a margine del lancio del Samsung Galaxy A9, secondo quanto riferito dal sito Cnet. "Se l'esperienza utente non è all'altezza dei miei standard, non voglio che il prodotto sia messo in commercio".

Lo smartphone, che potrebbe chiamarsi Galaxy X, non sarà una trovata destinata a scomparire, ha ribadito Koh. Ne è prova il fatto che il lancio del dispositivo è previsto su scala globale.