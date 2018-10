Ecco Atlas, il robot umanoide abile nel parkour

ROMA - Pronto il robot umanoide abile nel parkour, lo sport metropolitano che consiste nell'affrontare un percorso a ostacoli con corse, salti e capriole. La nuova versione di Atlas, il 'gigante' della Boston Dynamics lo pratica in perfetto equilibrio. In passato il robot aveva già dimostrato di saper correre su terreni accidentati, di riuscire a saltare su un tronco e persino di saper fare le capriole all'indietro.



Tutte queste 'prodezze' precedenti del robot erano esercitazioni per arrivare a questo risultato finale. Nel nuovo video Atlas salta su gradini alti 40 centimetri con controllo ed equilibrio straordinari. Il robot alto 1,88 metri ci è riuscito, rileva la Boston Dynamics, grazie alle sue componenti stampate in 3D che lo rendono più leggero rispetto agli altri robot, oltre alla vista stereo e ai sensori di rilevamento della distanza. Il robot vanta un ottimo rapporto fra forza e peso e un software di controllo utilizza tutto il corpo, per mantenere il ritmo.