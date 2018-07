Samsung lancia display infrangibile, resiste alle martellate

Un display infrangibile che si può letteralmente prendere a martellate. Lo sta progettando Samsung che ha da poco presentato il suo primo schermo Oled realizzato con una copertura plastica che lo rende infrangibile.

La società Sud Coreana ha spiegato che il pannello è stato costruito con un substrato infrangibile a base di bioplastica, pressofuso con un altro strato di vetro che assorbe le vibrazioni. In attesa che questa tecnologia venga in soccorso a tutti i distratti del mondo, Samsung ha pubblicato un video in cui fa lo stress-test: prende a martellate il display. La plastica permetterebbe allo schermo Oled di mantenere la flessibilità di essere resistente agli impatti. Anche una martellata ben assestata non è in grado di danneggiarlo.