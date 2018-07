Elon Musk vende anche i surf, e vanno a ruba

Dopo il lanciafiamme Elon Musk si cimenta con la vendita del surf. La tavola, rinforzata in fibra di carbonio, è stata disponibile online per poche ore al prezzo di 1500 dollari ed è frutto della collaborazione tra Tesla Design Studio e Lost Surfboards.

Le tavole presentano un "mix della stessa finitura opaca e lucida di alta qualità utilizzata su tutte le nostre auto", si legge nella descrizione del prodotto. Le tavole da surf, come i lanciafiamme, sono andate sold out, quelle in vendita erano solo 200. Chi è riuscito ad accaparrarsele le sta rivendendo su eBay a 4mila dollari.

Le escursioni in mondi diversi dal suo business primario, non sono una novità per Tesla. Oltre al lanciafiamme della Boring Company, società legata a Musk, lo stravagante imprenditore ha messo in vendita anche mattoni giganti simil-Lego realizzati con i materiali di scarto della roccia trivellata.